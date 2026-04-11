Allegri dice che è maturato, Saelemaekers: "Fa piacere che lo abbia notato"

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan che oggi agisce in attacco nel 4-3-3 ideato da Allegri per la partita contro l'Udinese, ha parlato nel pre-partita a Milan TV: "Ovviamente non fa mai piacere uscire da una sconfitta, soprattutto contro una big. Però ci siamo ripresi, abbiamo messo subito la testa al lavoro e oggi siamo pronti per l'Udinese"

È un primo passo per la Champions oggi?

"Come tutte le altre partite lo saranno: oggi siamo concentrati sull'Udinese. Siamo fortunati di essere davanti ai nostri tifosi, ci daranno una mano anche loro"

Allegri ha detto che è maturato: contento?

"Ovvio, fa sempre piacere. Provo sempre a crescere, dentro o fuori dal campo: mi fa piacere che lo ha notato il mister e anche oggi proverò a dare il 100% per la squadra, prendendo questi tre punti molto importanti".