TMW Cremonese, già finito l'effetto Giampaolo? Parma un ricordo, secondo ko in tre gare

Alla gioia del Cagliari fa da contraltare lo sconforto della Cremonese. La formazione grigiorossa va via dall'Unipol Domus con una sconfitta pesante, sia per il morale che per la classifica. I punti in classifica restano 27: gli stessi del Lecce, che però è impegnato domani a Bologna e ha possibilità di superare i rivali di Cremona lasciandoli così da soli al terzultimo posto.

Cremonese dunque sempre più in picchiata, nonostante il cambio in panchina. Dopo la tremenda sconfitta per 1-4 rimediata in casa contro la Fiorentina il 16 marzo, infatti, la società ha optato per la virata tecnica chiamando Marco Giampaolo al posto dell'esonerato Davide Nicola. Una scelta che, almeno inizialmente, ha dato i suoi frutti. Esordio da incorniciare per il mister nato a Bellinzona, che ha guidato la squadra al successo per 0-2 sul campo del Parma. Una boccata d'ossigeno vitale per la Cremonese, che non conquistava i 3 punti addirittura dal 7 dicembre (data del 2-0 casalingo sul Lecce).

Sembrava la svolta verso una salvezza che poteva essere tranquilla, invece si è rivelato un exploit isolato. Nelle due successive uscite, infatti, la Cremonese ha perso contro Bologna e Cagliari. Risultati frutto di prestazioni certamente non indimenticabili, a conferma del fatto che - come spesso accade nel calcio - non basta cambiare una pedina per stravolgere le cose. Prima con Nicola e poi con Giampaolo, la Cremonese ha raccolto la miseria di 5 punti nel girone di ritorno e, andando ancora più a ritroso, 7 nelle ultime 18 giornate. Una media da horror, che difficilmente può far sperare nel mantenimento della categoria.