TMW L'Entella frena la corsa della capolista. Con il primo gol in Serie B del catalano Guiu

Tenere testa alla capolista, che in trasferta non perde da novembre e ha numeri assolutamente dalla sua parte, non era il compito più semplice del giorno, ma la Virtus Entella ci è riuscita, e ha fermato il Venezia sull'1-1, rimontando l'iniziale svantaggio che pareva aver incanalato i binari sul versante arancioneroverde.

Ma quando tutto sembrava già scritto, ecco che il catalano Bernat Guiu - lanciato nel calcio italiano dalla Pergolettese - si inventa il gol del pareggio, dopo essersi destreggiato bene in mezzo a tante maglie nere; un gol che vale quasi doppio, non tanto a livello di punteggio di classifica, quando a livello morale, perché è questa la prima rete in Serie B dell'attaccante, che già lo scorso anno vestiva la maglia dei Diavoli Neri, con i quali ha conquistato la promozione nel campionato di Serie B che si sta giocando. Per altro recitando un ruolo da protagonista, con sette gol in 35 presenze.

Ora, lo step successivo, il gol in cadetteria, quel gol che al momento attuale tira fuori anche dai playout la formazione di Chiavari, che sarà però spettatrice interessata delle gare che si giocheranno tra stasera e domani e che vedono coinvolte le formazioni in lotta per la permanenza in categoria. A ogni modo, un passo avanti è stato fatto.