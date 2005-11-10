Daniel Maldini rinasce a Cagliari, poker di gol e si avvicina già il riscatto dall'Atalanta

Daniel Maldini ancora a segno: il gol del figlio d’arte ha aperto la partita tra Cagliari e Juventus dopo 20 minuti, e per l’attaccante classe 2001 è il quarto gol in questo campionato. Li ha segnati tutti di fila, dopo aver festeggiato il ritorno tra i convocati con la Nazionale di Roberto Mancini, che lo ha pure schierato nella maxi-sosta.

La formula del trasferimento dall'Atalanta

Il Cagliari ha acquistato Maldini in estate, scegliendolo subito come candidato a prendere il posto nella squadra, come colpi e caratura tecnica, di Sebastiano Esposito. E in cambio ha già ricevuto in dote 4 gol. Oggi ha festeggiato il suo 25esimo compleanno e questa spera essere la stagione della definitiva consacrazione. Se porterà gli isolani alla salvezza e segnerà un certo numero di gol, scatterà l’acquisto obbligatorio da 8 milioni di euro.

La conferma arrivata direttamente da Giulini

Nel pre-partita di Cagliari-Juventus ne hanno parlato anche negli studi di DAZN, chiedendolo direttamente al presidente degli isolani Tommaso Giulini: “Abbiamo un diritto di riscatto e credo anche un obbligo legato a un determinato numero di gol". Quando dallo studio gli chiedono se il numero dei gol da fare corrisponda a 12, Giulini ribadisce rapidamente: “No, credo siano di meno”.