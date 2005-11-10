Cagliari a Roma per giocarsela, Maldini: "Barricarti in campi del genere è la cosa peggiore"

Il trequartista del Cagliari Daniel Maldini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sconfitta per 4-2 nella sfida contro la Roma valevole per la 9^ giornata di Serie A.

Cosa è mancato nel finale?

"Partita veramente fatta bene, c'è mancato l'ultimo pezzettino per portare a casa punti".

Squadre come Cagliari e Frosinone vogliono giocarsi la partita.

"Credo che sia la cosa più importante, su campi del genere barricarti è la scelta peggiore. Il mister è bravo in questo e ci dà la sua impronta".

Il ritorno di Trepy che significato ha?

"Siamo veramente felici che sia tornato, sta bene ha fatto un recupero veloce per quello che ha avuto. Ce lo coccoliamo e lo aspettiamo ancora di più in campo".