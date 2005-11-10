Cagliari a Roma per giocarsela, Maldini: "Barricarti in campi del genere è la cosa peggiore"
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Paolo Lora Lamia
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ieri alle 23:35Serie A
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27.10.2026 23:35Serie A
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Il trequartista del Cagliari Daniel Maldini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sconfitta per 4-2 nella sfida contro la Roma valevole per la 9^ giornata di Serie A.
Cosa è mancato nel finale?
"Partita veramente fatta bene, c'è mancato l'ultimo pezzettino per portare a casa punti".
Squadre come Cagliari e Frosinone vogliono giocarsi la partita.
"Credo che sia la cosa più importante, su campi del genere barricarti è la scelta peggiore. Il mister è bravo in questo e ci dà la sua impronta".
Il ritorno di Trepy che significato ha?
"Siamo veramente felici che sia tornato, sta bene ha fatto un recupero veloce per quello che ha avuto. Ce lo coccoliamo e lo aspettiamo ancora di più in campo".
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