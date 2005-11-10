Nove giornate e per Maldini è già record di gol: non era mai arrivato a quota 5 in Serie A

Sono bastate soltanto nove partite con la maglia del Cagliari a Daniel Maldini per scrivere il suo primo record personale in questa stagione. Grazie al gol segnato contro la Roma, quello che in un certo senso aveva illuso i sardi di poter uscire dall'Olimpico con un punto, prima delle reti di Rodrigo Mora all'85' e di Donyell Malen all'87', il figlio e nipote d'arte è infatti arrivato a quota cinque centri in campionato e mai nella sua fin qui breve carriera era riuscito a tagliare questo traguardo.

Sette stagioni nel massimo campionato con tante maglie diverse

Daniel Maldini ha esordito in Serie A con la maglia del Milan nella stagione 2019/2020, con due presenze, mentre ha trovato il suo primo gol due anni dopo, nel 2021, sempre con la maglia rossonera, contro lo Spezia. L'annata successiva vestì invece la maglia dello Spezia e proprio contro i rossoneri siglò la sua prima rete il 5 novembre 2022, chiudendo poi la stagione con due reti. Poi Empoli, Monza, Atalanta e Lazio, con il miglior score raggiunto con la maglia dei brianzoli da gennaio a giugno 2024, quando riuscì a segnare quattro gol in 11 partite.

Fino ad arrivare al Cagliari, con Fabio Pisacane che ha subito creduto in lui e ci ha puntato fortemente, tanto da consegnargli le chiavi dell'attacco, al pari di Mendy, dandogli tutta la sua fiducia. Una fiducia che fino a oggi è stata ripagata a pieno, e i cinque gol in nove presenze ne sono la testimonianza, con il record che c'è già e attende solo di essere aggiornato nel prosieguo di questo campionato.