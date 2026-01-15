Juve, senti Danilo: "La squadra più importante della mia vita. Fosse per i miei figli..."

"La Juventus è la squadra più importante della mia carriera, della mia vita". Una carriera illustre, specialmente ai picchi da Real Madrid e Manchester City, invece Danilo Luiz da Silva a 34 anni sceglie il club bianconero. Nell'intervista rilasciata ai canali ufficiali, il difensore brasiliano - con contratto in scadenza con il Flamengo il 31 dicembre - spiega cosa abbia reso unico il suo vissuto con la maglia della Vecchia Signora indosso e fascia da capitano per oltre cinque anni. "Perché ho imparato a giocare per questi colori, per questa maglia".

Proseguendo nel racconto a cuore aperto: "Non perché mi piacesse giocare a calcio o perché è la mia professione. Sì, è il mio lavoro, ma perché una persona ama un posto e si rivede sempre in quei colori. È quello ho imparato. È la squadra più importante della mia carriera", si ripete l'ex Porto. "I miei figli sono cresciuti qua, per loro non tornavamo in Brasile nemmeno oggi", la battuta carica di sincerità del brasiliano 34enne.

Dopo essere stato ospite sabato sera allo Stadium in occasione di Juventus-Lecce (1-1) del 3 gennaio, l'emozione trasmessa dalla piazza bianconera lo ha travolto completamente d'amore. E riconoscenza per quanto dato: "Portare i miei figli allo stadio a vedere che la gente mi salutava con così tanto affetto... per la mia vita personale è veramente importante. Non lo dimenticheremo mai".