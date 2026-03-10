Danilo, 33° trofeo in carriera con il Flamengo: l'ex Juve è il settimo brasiliano più vincente

Il Flamengo ha vinto il campionato Carioca per la quarantesima volta nella storia, il terzo consecutivo. I rossoneri, con a capo Jardim dopo il divorzio a sorpresa di Filipe Luis, hanno superato il Fluminense in un avvincente duello ai calci di rigore nella finale di ritorno al Maracanã di Rio de Janeiro. In uno dei derby più bollenti del Brasile, Danilo ha sollevato in cielo il suo 33° trofeo in carriera, diventando così il settimo brasiliano più titolato della storia.

Questo è il secondo Carioca vinto dall'ex capitano della Juventus, che ha messo in bacheca il 33° titolo da quando gioca nel calcio professionistico. Traguardo, questo, che gli ha permesso di entrare nella storia e alle spalle solamente di campioni e leggende dal calibro di Pelè (35 trofei), Pepe (36), Gilmar (37), Maxwell (37), Marquinhos (38) e Dani Alves (43), anche quest'ultimo con un passato a tinte bianconere.

"Era molto importante vincere questo trofeo per mandare un messaggio forte ai nostri tifosi e per prepararci nel miglior modo possibile a ciò che ci aspetta in questa stagione. Personalmente, è un orgoglio poter conquistare un altro trofeo con questa maglia e nella mia carriera. Sono molto motivato per questa stagione, ma abbiamo ancora molto lavoro davanti. Vogliamo competere per tutti i titoli, come si deve fare quando si rappresenta il Flamengo", ha dichiarato il difensore di 34 anni al termine della partita.