Lecce, Veiga ammette: "In Serie A ammiro Dodo e Dumfries. Di Francesco? Aiuta a crescere"

"Penso che quello che fa la differenza è la fiducia, adesso io e Thiago Gabriel siamo più preparati per il campionato italiano". Questa la spiegazione nel dettaglio della complicità nata tra Danilo Veiga e il suo compagno di reparto Thiago Gabriel nel Lecce, nel corso dell'intervista a Radio TV Serie A. "Siamo cresciuti tanto negli ultimi sei mesi. Ora siamo al meglio, possiamo far vedere il nostro potenziale e dimostrare che siamo pronti", ha spiegato il terzino destro dei giallorossi. Spendendo parole al miele per Thiago: "È un giocatore con un grande potenziale e sicuramente nei prossimi anni salirà di livello. È una grande persona, ha fatto un percorso difficile e adesso sta crescendo molto, sono felice per lui".

Sulla prima gioia con la maglia del Lecce: "Il gol in giallorosso ancora non è arrivato, è il prossimo passo, ma per me è più importante che la squadra vinca, non ho problemi con il gol e gli assist se la squadra vince (ride ndr)". Quanto al rapporto con Di Francesco: "Il mister mi sta aiutando a crescere, io nasco come giocatore più offensivo ma lui mi ha aiutato molto a essere più attento alla fase difensiva e questo per me sta facendo una grande differenza".

Sugli idoli o i punti di riferimento in carriera, poi, Veiga non ha dubbi: "Come giocatore mi è sempre piaciuto Dani Alves, nel campionato italiano invece ammiro molto Dodo e Dumfries: il primo è un esterno più offensivo, mentre l’altro è più equilibrato. Io vorrei prendere il meglio da loro ed essere un giocatore capace di bilanciare questi due aspetti". La suggestione creata dal Via del Mare invece è unica: "Lo stadio è meraviglioso: i tifosi sono sempre molto vicini alla squadra e quando giochiamo in casa ci aiutano tanto, questo per noi è molto importante. Ai tifosi dico che insieme quest’anno possiamo fare grandi cose".

Sull'apprendimento della lingua salentina, invece, il 23enne portoghese riconosce: "Sto ancora imparando l’italiano mi sa che per il salentino ci vorrà un po’". Infine un salto nel passato, per la sua crescita al Porto: "Sappiamo bene il blasone della squadra, al Porto c’è un ambiente completamente orientato alla vittoria, è una scuola di grande qualità. Mi ha fatto crescere come giocatore, e mi hanno preparato al massimo".