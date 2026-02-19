Germania e Danimarca in lutto: è morto Piontek. Bandiera del Werder e ct scandinavo

Il calcio tedesco e quello danese sono in lutto per la scomparsa a 85 dell’ex calciatore e allenatore Sepp Piontek. Una vera a propria leggenda del Werder Brema, dove ha collezionato 278 presenze fra il 1960 e il 1972 vincendo una Bundesliga e una Coppa di Germania, per poi allenarlo una volta terminata la carriera da giocatore fino al 1975. La sua carriera è però legata anche al paese scandinavo, diventato quello d’adozione, dove ha allenato non solo la nazionale maggiore per ben 11 anni (dal 1979 al 1990), ma anche negli ultimi anni della sua carriera quella della Groenlandia – dal 1999 al 2002 e poi nel 2004 -

Ad annunciare la morte dell’esperto allenatore è stata proprio la Federcalcio Danese sui canali social: “Il nostro ex allenatore della nazionale Sepp Piontek è purtroppo scomparso. Onoriamo la sua memoria”.

"È con grande tristezza che abbiamo appreso la notizia della scomparsa dell'ex allenatore della nazionale Sepp Piontek. - sono invece le parole del direttore sportivo danese Peter Moller - Sepp sarà ricordato per sempre come uno degli allenatori più influenti nella storia del calcio danese".