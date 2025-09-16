Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
David, è la sua notte. Affarone Juve: parametro zero con una media in Europa da urlo

David, è la sua notte. Affarone Juve: parametro zero con una media in Europa da urlo
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:09Serie A
di Raimondo De Magistris

Jonathan David questa sera quasi certamente farà il suo esordio con la maglia della Juventus in Champions League. Dovrebbe partire dal primo minuto, al centro di un attacco che vedrà protagonista anche Kenan Yildiz e forse Lois Openda. Classe 2000, il centravanti canadese che nel corso del Derby d'Italia giocato sabato sera è entrato solo a gara in corso vuole recitare un ruolo da protagonista in una competizione che sente sua. Che lo scorso anno l'ha visto un protagonista in un Lille trascinato fino agli ottavi di finale.
In quella occasione David fu eliminato proprio dal Borussia Dortmund, una squadra che ritroverà stasera con un'altra casacca. Lo scorso marzo a nulla nulla servì il suo gol nei primi vagiti del match di ritorno, una rete che dopo l'1-1 del Westfalenstadion sembrava potesse esser decisiva per l'accesso dei francesi tra le otto regine d'Europa. Nulla da fare, Lille-BVB alla fine si concluse 1-2.

Quello contro il Dortmund è stato però solo l'ultimo dei sette gol messi a segno da Jonathan David nell'ultima Champions League, nove se si contano anche le due reti messe a segno nella fase preliminare tra Fenerbahce e Slavia Praga. Una volta di più nella scorsa stagione David ha confermato il suo grandi feeling con le notti europee: complessivamente in Champions ha realizzato dodici gol in ventidue partite. Ventitré reti in 57 gare contando tutte le competizioni europee.

Sono numeri da grande centravanti. Cifre che confermano una volta di più il grande affare fatto dalla Juventus questa estate ingaggiandolo a parametro zero, che rendono decisamente abbordabili i 12.5 milioni di euro di commissioni visto che, per Transfermarkt, il suo valore di mercato è di 45 milioni di euro. E ancora: parliamo di un calciatore di venticinque anni che nelle ultime tre stagioni ha sempre segnato almeno 25 gol. Che ha il gol nel sangue, che vuole tornare a sentirci protagonista in Champions già a partire da stasera.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Chivu, i primi dubbi della società e la rivoluzione mancata nonostante i quasi 90 milioni spesi. Tutto sulla crisi dell'Inter che rischia di perdere un anno: meglio buttar subito dentro i giovani
