David si riprende la Juventus, Giaccherini: "La sua carriera parla, ora tocca a lui"

La Juventus si impone con un perentorio 3-0 sul campo del Sassuolo, tornando a vincere dopo il pareggio dello scorso fine settimana contro il Lecce. Grande protagonista della sfida l'attaccante Jonathan David, che dopo il rigore gettato alle ortiche contro i salentini si è ripreso con un gol e un assist al Mapei Stadium.

Di seguito il commento dell'ex centrocampista bianconero Emanuele Giaccherini, presente al Mapei Stadium per commentare Sassuolo-Juventus per DAZN, ha parlato così della risposta data da David: "La speranza è che il gol possa fargli fare quel salto ulteriore di fiducia e gli permetta di sbloccare la stagione. La squadra ripone fiducia in questo ragazzo, la carriera parla per lui e i numeri ci sono. Ora tocca a lui metterci del suo ed è stato presente per tutta la partita".

La prestazione maiuscola di Jonathan David nella partita vinta dalla Juventus sul campo del Sassuolo si riflette anche nelle pagelle di TMW. Il voto del centravanti canadese è un 7.5, con la seguente motivazione a corredo: "Spalletti non lo lascia per strada e ci punta anche dopo il pastrocchio di Lecce. La ricompensa arriva: dopo un'ora lontano dai radar, in due minuti confeziona l'assist a Miretti e il gol dello 0-3".