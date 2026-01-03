100 presenze per Bremer, Giaccherini: "Decisivo per la Juve come Lautaro per l'Inter"
"Io considero Lautaro Martinez come il miglior centravanti del nostro campionato. Altrettanto Bremer lo è fra i difensori. E quindi la capacità che ha Lautaro di essere decisivo per la sua squadra, ce l'ha anche Bremer nella Juventus. Sono quei giocatori che ti spostano gli equilibri". Così dagli studi di DAZN l'ex centrocampista Emanuele Giaccherini ha celebrato il difensore brasiliano.
Scendendo in campo contro il Lecce, il centrale di Spalletti raggiungerà l'ambito traguardo delle personali 100 presenze con la maglia bianconera. Toccherà ancora una volta a lui guidare la retroguardia, affiancato da Kalulu e Kelly.
