Davis in gol per la terza volta in campionato: "3 punti per creare distacco in classifica"

Dopo il successo del Bluenergy Stadium contro il Lecce, l'attaccante bianconero Keinan Davis (in gol per la terza volta in questo campionato) ha commentato così la sfida vinta dalla sua Udinese ai canali ufficiali del club friulano:

"Abbiamo aspettato troppo questa vittoria, ci serviva tanto. È importante anche perché ci permette di creare distacco dalle rivali. Sono molto contento di aver segnato anche oggi, devo continuare così".

Le parole di Arthur Atta, premiato man of the match

"Siamo contenti della vittoria, era una partita difficile ed era importante vincere, perché era un po' che non lo facevamo. Spero che continueremo a vincere e magari contribuirò vincendo altri trofei MVP".