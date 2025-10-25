Davis in gol per la terza volta in campionato: "3 punti per creare distacco in classifica"
TUTTO mercato WEB
Dopo il successo del Bluenergy Stadium contro il Lecce, l'attaccante bianconero Keinan Davis (in gol per la terza volta in questo campionato) ha commentato così la sfida vinta dalla sua Udinese ai canali ufficiali del club friulano:
"Abbiamo aspettato troppo questa vittoria, ci serviva tanto. È importante anche perché ci permette di creare distacco dalle rivali. Sono molto contento di aver segnato anche oggi, devo continuare così".
Le parole di Arthur Atta, premiato man of the match
"Siamo contenti della vittoria, era una partita difficile ed era importante vincere, perché era un po' che non lo facevamo. Spero che continueremo a vincere e magari contribuirò vincendo altri trofei MVP".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Fiorentina, al Franchi arriva il Bologna: Pioli studia le mosse per uscire dalla crisi. Due ballottaggi
Serie B
Serie C
Atalanta, Bocchetti dopo il 6-2 al Picerno: "Reazione da squadra vera, nella ripresa dominio totale"
Calcio femminile