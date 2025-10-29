De Bruyne operato ad Anversa, Spalletti pronto a firmare con la Juve: le top news delle 13

Kevin De Bruyne è stato operato questa mattina in Belgio dopo il problema al bicipite femorale della coscia destra: intervento perfettamente riuscito, come ha svelato Lieven Maesschalck, il suo fisioterapista, a HLN. Il centrocampista azzurro, ko sabato contro l'Inter dopo aver trasformato il rigore dell'1-0, ora sarà sottoposto a riabilitazione presso Move to Cure, lo studio di Maesschalck. La riabilitazione potrebbe durare dai tre ai cinque mesi. "Come sta Kevin? Bene. L'obiettivo è, ovviamente, che torni al meglio. Come affronteremo la cosa? Non lo sappiamo ancora. Domani discuteremo esattamente di cosa comporterà la riabilitazione. Ma l'intervento è andato bene", le parole di Maesschalck.

Presente all’evento “Road to Milano Cortina 2026 - 100 giorni”, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato del tragico evento che ha visto protagonista Josep Martinez, secondo portiere nerazzurro che nella mattinata di ieri ha investito un uomo di 81 anni, morto sul colpo, a pochi chilometri dalla Pinetina: “È un fatto grave, delicato. Chiaramente siamo vicini alla famiglia della persona deceduta, come pure al nostro giocatore che conosciamo benissimo. Sono situazioni che purtroppo fanno parte delle cronache a livello quotidiano. Spero che si possa trarre beneficio da questa tragica situazione".

Intanto la trattativa tra Luciano Spalletti e la Juventus è ormai da ritenersi alle sue ultimissime battute. La firma dell'ex ct della Nazionale con i bianconeri è infatti attesa nelle prossime ore: le parti hanno trovato l'accordo sulla base di un contratto fino a giugno del 2026 con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.