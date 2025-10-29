Il Napoli conferma: "Perfettamente riuscito l'intervento a De Bruyne in Belgio"
TUTTO mercato WEB
Operato in Belgio dopo l'infortunio di sabato contro l'Inter
(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - Come da programma, Kevin De Bruyne si è sottoposto oggi a operazione chirurgica ad Anversa in seguito alla lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra durante il match di campionato di sabato scorso contro l'Inter. L'intervento, fa sapere il Calcio Napoli, è perfettamente riuscito. De Bruyne, assistito durante l'operazione dal responsabile dello staff medico azzurro, Raffaele Canonico, proseguirà la prima fase post chirurgica del suo iter riabilitativo in Belgio. (ANSA).
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
