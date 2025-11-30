Rigore "ignorato" dall'arbitro, ci pensa Benatia a mostrarlo: l'immagine di Marsiglia-Tolosa

Il Marsiglia ha perso un'occasione d'oro per scavalcare il PSG. Raggiunto allo scadere dal Tolosa (2-2), restano in superficie dei dubbi a proposito dell'arbitraggio operato nel match. O almeno questa è la sensazione di Medhi Benatia, direttore sportivo dell'OM: nemmeno un'ora dopo il fischio finale del pari incassato al Velodrome, il dirigente marsigliese ha pubblicato sul suo account X un fotogramma di un’azione specifica.

Un episodio avvenuto all’86° minuto di gioco, quando il punteggio era di 2-1 per il Marsiglia. Igor Paixao era alle prese con un controllo in area di rigore del Tolosa e prima di crollare a terra e vedere il pallone terminare sul fondo, è stato ostacolato dal ritorno deciso di Aron Donnum. O meglio, dalla spinta a due mani del giocatore avversario. Ma l’arbitro Eric Wattellier non ha battuto ciglio e ha lasciato proseguire l’azione, senza tornare sull’episodio. Al contrario dei giocatori di De Zerbi, che invece reclamavano rigore. A cavallo di un'ondata di furore del Velodrome, che ha assistito all'azione.

Poi la beffa finale. Una lunga rimessa laterale di McKenzie e il colpo di testa di Hidalgo hanno negato all'OM una gigantesca occasione per prendersi la testa della classifica del campionato francese, visto che il PSG è caduto nel Principato di Monaco (1-0). "Fa davvero male. Avevamo già perso due punti contro l’Angers nei minuti di recupero. Con stasera fanno quattro in casa", ha riconosciuto con amarezza Roberto De Zerbi al termine della partita in conferenza stampa. "Perdiamo il primo posto su una rimessa laterale al 92° minuto…".