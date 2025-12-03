Benatia: "Non voglio più commentare OM-Tolosa". E poi svela cosa ha detto all'arbitro

Fa tanto discutere l'arbitraggio di Olympique Marsiglia-Tolosa per un rigore in favore dei padroni di casa, ignorato dal direttore di gara. Questo episodio ha generato le proteste di Mehdi Benatia che non ha certamente gradito la scelta del fischietto transalpino. Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, il direttore sportivo dell'OM non è voluto tornare troppo sulla direzione e sull'episodio in sé del match che poi è terminato sul punteggio di 2-2: "Non voglio nemmeno più commentare l'arbitraggio. Credo di aver pagato abbastanza. So che è inutile", aggiungendo che le questioni arbitrali non si limitano alla Ligue 1.

L'ex difensore della Juventus ha poi rivelato cosa ha detto all'arbitro Wattellier nel corso del match contro la formazione viola: "C'è un fallo lì, perché non fischi?", prima di aggiungere anche: "Beh, ascolta, se per te va tutto bene, allora sei tu il capo".

Il dirigente della formazione biancazzurra ha poi proseguito: "La prima volta che ho parlato di un arbitro è stato a Lione, dove abbiamo vinto in 10 uomini. Non mi sento bene se non esprimo la mia insoddisfazione per gli errori, non mi sento me stesso. Voglio dire quello che penso. Non mi aspetto nulla; continueranno ad arbitrare come vogliono".