De Bruyne torna al gol dopo 6 mesi. E raggiunge quota 100 nella Top 5 dei campionati
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100ª rete nei cinque grandi campionati europei per Kevin De Bruyne, in rete contro la Cremonese, sbloccandosi dopo un digiuno di 6 mesi. La sua ultima gioia risale al 25 ottobre contro l'Inter su calcio di rigore, partita nella quale si è infortunato.
Statistica di Opta che evidenzia come dall'esordio del belga in questi tornei (2012/13), solo Marco Reus (120) aveva già tagliato questo traguardo tra i centrocampisti in queste competizioni.
Nel dettaglio:
23 reti in Bundesliga (10 col Werder Brema, 13 col Wolfsburg)
72 in Premier League (tutti con il Manchester City)
5 in Serie A (tutti col Napoli)
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