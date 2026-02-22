Juventus, non solo Carnesecchi. Per la porta piace il 2005 Restes, contatti anche con De Gea

Il tema portiere è ormai centrale in casa Juventus. Le difficoltà di Michele Di Gregorio si inseriscono in un contesto complicato, come ha sottolineato Luciano Spalletti: "È un momento difficile per lui, ma come per tutta la squadra". Parole che difendono l’ex Monza, anche ieri protagonista in negativo nel ko patito allo Stadium contro il Como, ma che non cancellano i numeri: troppi gol subiti al primo tiro, troppe reti nate da errori individuali.

Per questo motivo, la dirigenza bianconera accelera le valutazioni per un nuovo numero uno. Come riferisce La Stampa, il primo nome sulla lista è Marco Carnesecchi dell’Atalanta, profilo giovane ma già affidabile, valutazione oltre i 40 milioni e concorrenza elevata. Piace per personalità e margini di crescita, ed era già stato indicato in passato come prospetto ideale. Le alternative parlano ancora italiano e sono Elia Caprile del Cagliari e Guglielmo Vicario del Tottenham, quest’ultimo reduce da una stagione altalenante ma ritenuto occasione di mercato.

Attenzione anche all’estero perché Guillaume Restes del Tolosa è un pallino dirigenziale, mentre con gli agenti di David De Gea ci sono stati contatti per un profilo d’esperienza. Ciò che è certo, insomma, è che la Juventus riflette: Di Gregorio non è stato scaricato, ma il casting per il futuro è già iniziato.