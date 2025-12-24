De Gea nuovo capitano viola. Merlo: "Giusto, Ranieri parlava troppo e creava confusione"

"Ranieri non mi è mai piaciuto come capitano, mi è parso giusto dare la fascia a De Gea". Parla così Claudio Merlo, grande ex giocatore e capitano della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, ripartendo proprio dalla questione fascia passata dal braccio del difensore a quello del portiere: "Ranieri parlava troppo e creava confusione, andava troppo dall'arbitro. Capitano un portiere? Certo che sì, lo hanno già fatto parecchi in passato. Poi sarebbe meglio uno a centrocampo, più vicino a tutto, ma la Fiorentina ha giocatori così di spessore dentro al campo?".

Potrebbe essere Gosens?

"Siamo lì, certo, come De Gea. Potrebbe diventare lui il capitano".

Venderebbe Ranieri a gennaio?

"Non lo so, io ho sempre pensato che la difesa attuale sia tutta da rifare. Non mi piacciono né Marì né Pongracic. Ranieri partiva come terzino sinistro, anche perché ha propensione a spingersi in avanti: io lo rimetterei lì. Venderlo? Se arriva qualcuno di un certo peso, direi che si può stare".

Ascolta il podcast con l'intervista completa!