Dalla Croazia: scout dell'Udinese presenti a Vukovar-Slaven Belupo. Due profili monitorati

Gli occhi della Serie A si sono posati sulla Croazia. Questa sera, infatti, gli osservatori dell'Udinese erano presenti ad assistere dal vivo alla sfida tra HNK Vukovar 1991 e NK Slaven Belupo, gara terminata con il punteggio di 1-1, per seguire da vicino Lovro Banovec.

Il giovane talento si è messo in luce in questa stagione con 3 gol e 4 assist in 18 presenze, numeri che hanno attirato l’interesse di diversi club. E a tal proposito, una prova convincente potrebbe aver rafforzare ulteriormente la sua candidatura per un salto in un campionato più competitivo come la Serie A.

Non solo Banovec, però, perché gli scout del club friulano avrebbe anche monitorato con particolare attenzione Robin Gonzalez, altro profilo ritenuto interessante in ottica futura. La partita di oggi potrebbe dunque essersi trasformata in una vetrina importante per entrambi. Lo riporta il portale locale The Croatian.