Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Atalanta, De Ketelaere: "Vogliamo riscattarci. A Bergamo sono cresciuto molto"

Atalanta, De Ketelaere: "Vogliamo riscattarci. A Bergamo sono cresciuto molto"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:40Serie A
Filippo Davide Di Santo
fonte (Inviato dalla New Balance Arena)
Premi F5 per aggiornare la conferenza stampa

19:40 – Domani si giocherà Atalanta-Chelsea di Champions League. Charles De Ketelaere presenta così la gara valida per la sesta giornata della Coppa dei Campioni. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’attaccante nerazzurro in diretta dalla New Balance Arena. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 20:00.

20:06 - Comincia la conferenza di De Ketelaere

Come mai quel nervosismo nel post gara a Verona?
"Ero nervoso per come è andata la partita. A livello personale ero dispiaciuto per la sconfitta di Verona. Vogliamo riscattarci nella maniera migliore possibile dopo Verona".

E' il suo momento migliore da quando è all'Atalanta?
"Si, voglio continuare con questo rendimento anche se ora conta sempre la squadra. Mi sento bene anche in campo".

Come si trova nel nuovo ruolo?
"Si, però ci sono ancora un po' di cose da migliorare. Penso che sia il miglior modo per aiutare la squadra".

TMW - Quanto è orgoglioso di questa crescita in questi tre anni a Bergamo considerando che stai per eguagliare Caniggia?
"Sono molto orgoglioso di vestire questi colori e di aver fatto bene in questi anni. All'Atalanta ho fatto un passo importante in carriera, e domani mi aspetto una grande serata anche i con tifosi".

Che gara si aspetta contro il Chelsea?
"Loro sono una squadra tosta. Vogliamo giocarcela alla pari: loro hanno giocatori di qualità, ma anche noi non siamo da meno":

Partita decisiva quella di domani?
"Noi vogliamo vincere e con il Chelsea abbiamo gli stessi punti. Per noi andare agli Ottavi è fondamentale: l'anno scorso abbiamo sfiorato tale traguardo, e in questa stagione vogliamo concretizzarlo visto il rendimento".

Quanta fiducia c'è visto il rendimento in Champions?
"Molta. Siamo abbastanza fiduciosi in vista di domani. Serve affrontare la gara nella maniera migliore possibile".

Quanto si sente l'Atalanta addosso?
"La squadra mi ha dato la possibilità di crescere e sono contento di giocare all'Atalanta. Tengo molto al bene della squadra".

Come ha visto Scamacca?
"Molto bene. A Francoforte siamo ritornati con quel tridente della finale di Dublino insieme a Lookman e abbiamo giocato bene insieme. Sta migliorando e io sono contento per lui".

20:40 - Termina qui la conferenza stampa di De Ketelaere

Articoli correlati
De Ketelaere rinato con Palladino: "Bella settimana, avanti così! Grazie per il supporto"... De Ketelaere rinato con Palladino: "Bella settimana, avanti così! Grazie per il supporto"
De Ketelaere: "3 gol a Francoforte e 2 stasera, abbiamo dato continuità a mercoledì"... De Ketelaere: "3 gol a Francoforte e 2 stasera, abbiamo dato continuità a mercoledì"
Atalanta, De Ketelaere: "Con Palladino è tornato l'entusiasmo" Atalanta, De Ketelaere: "Con Palladino è tornato l'entusiasmo"
Altre notizie Serie A
Liverpool, Slot risponde sul caso Salah: "Sono educato, non debole. Da capire a chi... Liverpool, Slot risponde sul caso Salah: "Sono educato, non debole. Da capire a chi diceva"
Marelli: “Giusto il rigore assegnato al Torino, non c’è fallo di Tameze sul raddoppio"... Marelli: “Giusto il rigore assegnato al Torino, non c’è fallo di Tameze sul raddoppio"
Torino-Milan 2-1 all'intervallo: i rossoneri si complicano la vita e perdono anche... Torino-Milan 2-1 all'intervallo: i rossoneri si complicano la vita e perdono anche Leao
Napoli, Mazzocchi in uscita a gennaio: per sostituirlo l'obiettivo adesso è Norton-Cuffy... Napoli, Mazzocchi in uscita a gennaio: per sostituirlo l'obiettivo adesso è Norton-Cuffy
Genoa, Malinovskyi: "Vittoria importante. Ora giochiamo con più energia" Genoa, Malinovskyi: "Vittoria importante. Ora giochiamo con più energia"
Torino-Milan, altro problema per i rossoneri. Si fa male Leao, il portoghese esce... Torino-Milan, altro problema per i rossoneri. Si fa male Leao, il portoghese esce al 30'
Si è sbloccato l'Hellas Verona, con i colpi di Sogliano da 2 milioni totali e già... Si è sbloccato l'Hellas Verona, con i colpi di Sogliano da 2 milioni totali e già protagonisti
Rabiot riporta il Milan in corsa a Torino al 24'. Primo gol del francese in rossonero... Rabiot riporta il Milan in corsa a Torino al 24'. Primo gol del francese in rossonero
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: Pulisic in dubbio fino all'ultimo, pronto Nkunku
2 Serie A, 14^ giornata LIVE: le scelte di Baroni e Allegri per Torino-Milan
3 Udinese-Genoa, le probabili formazioni: Zaniolo e Davis sfidano Vitinha e Colombo
4 Pisa-Parma, le probabili formazioni: Nzola non si tocca, Guaita lascia il posto a Corvi
5 Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 14^ giornata LIVE: le scelte di Baroni e Allegri per Torino-Milan
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: il Genoa si porta a +4 sulla zona retrocessione
Immagine top news n.2 Slot: "Non mi aspettavo lo sfogo di Salah. Vi spiego perché Chiesa non è partito per Milano"
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: il Parma aggancia Cagliari e Torino, +4 sulla terzultima
Immagine top news n.4 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine top news n.5 Il Liverpool sfiderà l'Inter senza Mohamed Salah: l'egiziano escluso dai convocati
Immagine top news n.6 Chivu: "Acerbi può giocare due partite in tre giorni. Dumfries? Ci vorrà ancora tempo"
Immagine top news n.7 Spalletti, Comolli e Chiellini: la nuova Juve non c'è. E il mercato è stato sbugiardato da tutti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.2 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.3 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.4 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Bisoli analizza i tre gironi: “Vicenza irraggiungibile, Cosenza da promozione”
Immagine news Serie C n.2 Trento, Tommasi: “Siamo in crescita. FVS utile, ma toglie un po’ di emozione”
Immagine news Serie A n.3 Perché la Juve di Spalletti ancora non gira? Il commento degli opinionisti di TMW
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Liverpool, Slot risponde sul caso Salah: "Sono educato, non debole. Da capire a chi diceva"
Immagine news Serie A n.2 Marelli: “Giusto il rigore assegnato al Torino, non c’è fallo di Tameze sul raddoppio"
Immagine news Serie A n.3 Torino-Milan 2-1 all'intervallo: i rossoneri si complicano la vita e perdono anche Leao
Immagine news Serie A n.4 Napoli, Mazzocchi in uscita a gennaio: per sostituirlo l'obiettivo adesso è Norton-Cuffy
Immagine news Serie A n.5 Genoa, Malinovskyi: "Vittoria importante. Ora giochiamo con più energia"
Immagine news Serie A n.6 Torino-Milan, altro problema per i rossoneri. Si fa male Leao, il portoghese esce al 30'
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Pittarello dopo il gol: "Gioia immensa, arrivo da un periodo non facile"
Immagine news Serie B n.2 Artistico regala il secondo successo consecutivo allo Spezia: battuta l'Entella 1-0
Immagine news Serie B n.3 Padova, Varas chiarisce: "Il gol è mio! Col Cesena punto importantissimo"
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Salerno: "Il VAR condiziona le partite. Trasferte vietate? Sbagliato punire una città intera"
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, la soddisfazione di Castori: "Non molliamo mai, pareggio legittimo"
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella-Spezia 0-0 al 45'. Annullato un gol ai Diavoli Neri per fallo di mano
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, esonerato Diana dopo il ko nel derby: Zaffaroni in pole per la panchina
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, esonerato Aimo Diana e il suo staff. La nota della Leonessa
Immagine news Serie C n.3 Bisoli analizza i tre gironi: “Vicenza irraggiungibile, Cosenza da promozione”
Immagine news Serie C n.4 Trento, Tommasi: “Siamo in crescita. FVS utile, ma toglie un po’ di emozione”
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, Piccoli: "La società mi ha voluto fortemente. Sono felice"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, vince la Giana Erminio: 2-1 alla Triestina. Tutti i risultati e le classifiche dei tre gironi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Liverpool, Chivu vuole ipotecare la qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Milan, Allegri cerca i tre punti per restare in vetta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Beccari: “In Champions stimoli enormi. Contro il St. Polten partita fondamentale”
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Pronti alla battaglia. Serviranno intensità, coraggio ed equilibrio”
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Piemonte tiene la Lazio in scia Europa: 2-1 al Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women secondo, Sottili: "Questa squadra sa soffrire nei momenti di difficoltà"
Immagine news Calcio femminile n.5 Insulti sessisti all'arbitra di Moncalieri-Pro Palazzolo femminile: "Vai a lavare i piatti"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Juventus si prepara alla sfida col St. Polten: tutte a disposizione di mister Canzi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?