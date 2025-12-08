Live TMW Atalanta, De Ketelaere: "Vogliamo riscattarci. A Bergamo sono cresciuto molto"

Premi F5 per aggiornare la conferenza stampa

19:40 – Domani si giocherà Atalanta-Chelsea di Champions League. Charles De Ketelaere presenta così la gara valida per la sesta giornata della Coppa dei Campioni. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’attaccante nerazzurro in diretta dalla New Balance Arena. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 20:00.

20:06 - Comincia la conferenza di De Ketelaere

Come mai quel nervosismo nel post gara a Verona?

"Ero nervoso per come è andata la partita. A livello personale ero dispiaciuto per la sconfitta di Verona. Vogliamo riscattarci nella maniera migliore possibile dopo Verona".

E' il suo momento migliore da quando è all'Atalanta?

"Si, voglio continuare con questo rendimento anche se ora conta sempre la squadra. Mi sento bene anche in campo".

Come si trova nel nuovo ruolo?

"Si, però ci sono ancora un po' di cose da migliorare. Penso che sia il miglior modo per aiutare la squadra".

TMW - Quanto è orgoglioso di questa crescita in questi tre anni a Bergamo considerando che stai per eguagliare Caniggia?

"Sono molto orgoglioso di vestire questi colori e di aver fatto bene in questi anni. All'Atalanta ho fatto un passo importante in carriera, e domani mi aspetto una grande serata anche i con tifosi".

Che gara si aspetta contro il Chelsea?

"Loro sono una squadra tosta. Vogliamo giocarcela alla pari: loro hanno giocatori di qualità, ma anche noi non siamo da meno":

Partita decisiva quella di domani?

"Noi vogliamo vincere e con il Chelsea abbiamo gli stessi punti. Per noi andare agli Ottavi è fondamentale: l'anno scorso abbiamo sfiorato tale traguardo, e in questa stagione vogliamo concretizzarlo visto il rendimento".

Quanta fiducia c'è visto il rendimento in Champions?

"Molta. Siamo abbastanza fiduciosi in vista di domani. Serve affrontare la gara nella maniera migliore possibile".

Quanto si sente l'Atalanta addosso?

"La squadra mi ha dato la possibilità di crescere e sono contento di giocare all'Atalanta. Tengo molto al bene della squadra".

Come ha visto Scamacca?

"Molto bene. A Francoforte siamo ritornati con quel tridente della finale di Dublino insieme a Lookman e abbiamo giocato bene insieme. Sta migliorando e io sono contento per lui".

20:40 - Termina qui la conferenza stampa di De Ketelaere