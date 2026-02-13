Atalanta, intervento per De Ketelaere. L'Eco di Bergamo: "Come giocare senza di lui"

È di ieri la notizia di Charles De Ketelaere, finito sotto i ferri dopo la lesione al corno posteriore del menisco. L'infortunio del belga è un brutto colpo per Palladino, costretto a rinunciare al suo attaccante per più di un mese: si parla di un possibile rientro in campo tra un mese e mezzo, dopo la sosta per le nazionali in programma a marzo. L'Eco di Bergamo si concentra oggi sull'argomento in un box che compare nel taglio basso della sua prima pagina: "CDK, intervento al ginocchio: come giocare senza di lui", scrive il quotidiano bergamasco.

Questa la nota ufficiale con la quale l'Atalanta ha reso noto ieri che il belga "è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna - si legge -. L’intervento, eseguito dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo".

