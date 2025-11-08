Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Addio al maestro Vessicchio, il Napoli e De Laurentiis esprimono il proprio cordoglio

Addio al maestro Vessicchio, il Napoli e De Laurentiis esprimono il proprio cordoglioTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:38Serie A
Ivan Cardia

Con un post sul proprio profilo ufficiale su X, il Napoli esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del maestro Beppe Vessicchio, direttore d’orchestra e tifoso azzurro, morto oggi all’età di 69 anni.

Il post. “Il presidente De Laurentiis e la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del maestro Giuseppe Vessicchio, grande tifoso azzurro e indimenticabile direttore d'orchestra del Festival di Sanremo”.

Articoli correlati
Il Comune di Napoli replica a De Larentiis: "Prima lo stadio era un cesso intero"... Il Comune di Napoli replica a De Larentiis: "Prima lo stadio era un cesso intero"
De Laurentiis: "Noi compriamo i giocatori e poi si distruggono in nazionale" De Laurentiis: "Noi compriamo i giocatori e poi si distruggono in nazionale"
Napoli, De Laurentiis spara a zero: "Lo stadio Maradona è un cesso" Napoli, De Laurentiis spara a zero: "Lo stadio Maradona è un cesso"
Altre notizie Serie A
Mille volte Spalletti in Serie A, ma non ha (ancora?) curato la pareggite della Juve... Mille volte Spalletti in Serie A, ma non ha (ancora?) curato la pareggite della Juve
Serie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa. Elmas dal 1' Probabili formazioniSerie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa. Elmas dal 1'
Juventus-Torino 0-0, le pagelle: Paleari e Di Gregorio i migliori in campo Juventus-Torino 0-0, le pagelle: Paleari e Di Gregorio i migliori in campo
Un gol in 4 partite, la Serie A è tornata ai terribili anni '70: la classifica aggiornata... Un gol in 4 partite, la Serie A è tornata ai terribili anni '70: la classifica aggiornata
Altra X sulla ruota di Torino: la Juve sbatte su Paleari e sulla sua pareggite, 0-0... Altra X sulla ruota di Torino: la Juve sbatte su Paleari e sulla sua pareggite, 0-0 nel derby
Milan, Estupinan in campo dopo oltre un mese. Si rivede anche Pulisic in panchina... Milan, Estupinan in campo dopo oltre un mese. Si rivede anche Pulisic in panchina
Giulini a Caprile: "Finalmente ti hanno premiato MVP, sembrava non volessero mai... Giulini a Caprile: "Finalmente ti hanno premiato MVP, sembrava non volessero mai dartelo"
Juventus-Torino, nervosismo per Conceicao dopo il cambio: Vlahovic lo calma Juventus-Torino, nervosismo per Conceicao dopo il cambio: Vlahovic lo calma
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
1 Juventus-Torino, le probabili formazioni: Vlahovic diventato intoccabile. Thuram a riposo
2 Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
3 Inter-Lazio, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro, torna Calhanoglu
4 Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Politano riposa. Italiano se la gioca con Dallinga
5 Parma-Milan, le probabili formazioni: Pulisic dalla panchina con Jashari, torna Tomori
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa. Elmas dal 1'
Immagine top news n.1 Juventus-Torino 0-0, le pagelle: Paleari e Di Gregorio i migliori in campo
Immagine top news n.2 Altra X sulla ruota di Torino: la Juve sbatte su Paleari e sulla sua pareggite, 0-0 nel derby
Immagine top news n.3 Kean salta Genoa-Fiorentina per infortunio. I primi convocati di Vanoli
Immagine top news n.4 Juventus, Spalletti punta su Conceicao e Yildiz: "Va sfruttata la loro qualità in avanti"
Immagine top news n.5 Morata, pomeriggio da incubo: sbaglia 3 gol, becca un giallo e chiede il cambio a Fabregas
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: il Como aggancia Juve e Bologna. Trema l'Hellas Verona
Immagine top news n.7 Morata sbaglia tutto, il Cagliari fa il suo gioco e il Como ne risente: finisce 0-0 al Sinigaglia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.2 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.3 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.4 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Mille volte Spalletti in Serie A, ma non ha (ancora?) curato la pareggite della Juve
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa. Elmas dal 1'
Immagine news Serie A n.3 Juventus-Torino 0-0, le pagelle: Paleari e Di Gregorio i migliori in campo
Immagine news Serie A n.4 Un gol in 4 partite, la Serie A è tornata ai terribili anni '70: la classifica aggiornata
Immagine news Serie A n.5 Altra X sulla ruota di Torino: la Juve sbatte su Paleari e sulla sua pareggite, 0-0 nel derby
Immagine news Serie A n.6 Milan, Estupinan in campo dopo oltre un mese. Si rivede anche Pulisic in panchina
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Calabro: "Paghiamo ancora una nostra disattenzione, non è più accettabile"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Sottil: "Abbiamo giocato solo noi, sono soddisfatto della reazione"
Immagine news Serie B n.3 Sudtirol, Castori: "Partita straordinaria in dieci uomini, dobbiamo essere entusiasti"
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia-Palermo 1-0, le pagelle: prova super della difesa di casa, delude Bani
Immagine news Serie B n.5 Serie B, il Palermo cade a Castellammare: la Juve Stabia passa 1-0, decide Cacciamani
Immagine news Serie B n.6 Serie B, le formazioni ufficiali di Venezia-Sampdoria: Coda sfida Adorante
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, Tesser: "Serve fiducia e determinazione, contro la Pro Vercelli sarà una gara difficile"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 13ª giornata: sorridono Cosenza, Guidonia e Ravenna. Pari tra Pro Patria e Lumezzane
Immagine news Serie C n.3 Catania, Toscano: "Serve concentrazione e identità, l’Altamura è in un buon momento"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 13ª giornata - Fischnaller salva il Trapani, sorride anche il Cittadella. Atalanta U23 ko
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 13ª giornata - Dopo i primi 45', Trapani sotto di un gol. Nel Girone A bene il Cittadella
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Foggia si prepara all'esordio di Barilari
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Napoli: Conte vuole difendere la vetta, ma al Dall'Ara non sarà semplice
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Milan, Allegri va a caccia del (momentaneo) primo posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Piovani: "Ottimo primo tempo, poi un calo. Serve ripartire con qualità, testa e cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Sconfitta col Milan immeritata. Purtroppo l'avvio di stagione è così"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 5ª giornata - Il Milan batte la Juventus e porta a casa i tre punti
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 5ª giornata - Inter sprecona, è pari con il Sassuolo. In campo Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "Con la Ternana in uno dei campi più stretti della A. Servirà intensità"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Arce: "La vittoria sulla Roma è dimostrazione di quanto stiamo crescendo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?