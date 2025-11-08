Addio al maestro Vessicchio, il Napoli e De Laurentiis esprimono il proprio cordoglio
Con un post sul proprio profilo ufficiale su X, il Napoli esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del maestro Beppe Vessicchio, direttore d’orchestra e tifoso azzurro, morto oggi all’età di 69 anni.
Il post. “Il presidente De Laurentiis e la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del maestro Giuseppe Vessicchio, grande tifoso azzurro e indimenticabile direttore d'orchestra del Festival di Sanremo”.
