De Leo: "Mihajlovic lanciò un telecomando a Ljajic. Eto'o presentò due mogli diverse a Sinisa"

Emilio De Leo, storico ex di Sinisa Mihajlovic, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport, parlando anche di alcuni singoli con cui ha avuto a che fare, tra cui Adem Ljajic che, rivela, sonnecchiava sempre in fondo alla sala video nelle sessioni di analisi: "Sinisa Mihajlovic gli lanciò un telecomando. Lui riuscì a schivarlo. Litigava solo con i suoi figliocci".

Un altro con cui ha legato particolarmente è Riccardo Orsolini, che De Leo racconta spiegando il rapporto che aveva con Mihajlovic: "Il gatto e la volpe, si volevano un bene dell'anima". A tavola i due si sedevano sempre vicini, anche quando il classe '97 non giocava, e il serbo gli rubava il cibo dal piatto. "Mi vuoi bene ma mica mi fai giocare…", gli ribatteva Orsolini.

Infine ha dedicato un pensiero anche a Samuel Eto'o, che, a sorpresa, disertava gli allenamenti: "Aveva una macchina diversa al giorno. Presentò al mister una donna dicendo che fosse sua moglie, qualche giorno dopo gliene presentò un'altra, sostenendo lo stesso".