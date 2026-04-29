De Leo: "Mihajlovic lanciò un telecomando a Ljajic. Eto'o presentò due mogli diverse a Sinisa"
Emilio De Leo, storico ex di Sinisa Mihajlovic, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport, parlando anche di alcuni singoli con cui ha avuto a che fare, tra cui Adem Ljajic che, rivela, sonnecchiava sempre in fondo alla sala video nelle sessioni di analisi: "Sinisa Mihajlovic gli lanciò un telecomando. Lui riuscì a schivarlo. Litigava solo con i suoi figliocci".
Un altro con cui ha legato particolarmente è Riccardo Orsolini, che De Leo racconta spiegando il rapporto che aveva con Mihajlovic: "Il gatto e la volpe, si volevano un bene dell'anima". A tavola i due si sedevano sempre vicini, anche quando il classe '97 non giocava, e il serbo gli rubava il cibo dal piatto. "Mi vuoi bene ma mica mi fai giocare…", gli ribatteva Orsolini.
Infine ha dedicato un pensiero anche a Samuel Eto'o, che, a sorpresa, disertava gli allenamenti: "Aveva una macchina diversa al giorno. Presentò al mister una donna dicendo che fosse sua moglie, qualche giorno dopo gliene presentò un'altra, sostenendo lo stesso".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.