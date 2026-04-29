TMW Cento milioni per 139 gol in meno di tre anni: Kane come Messi e CR7 nel loro prime

Col rigore trasformato ieri in apertura di un pirotecnico Paris Saint-Germain-Bayern Monaco 5-4 il centravanti inglese Harry Kane è ormai a un solo passo dal record di Robert Lewandowski. Quando infatti il centravanti polacco nella stagione 2019/20 chiudeva l'annata con 55 gol complessivi sembrava aver stabilito un record difficilmente battibile in tempi rapidi. E invece Kane a cui mancano ancora 5-6 partite alla fine della stagione è lì, a un passo. Cinquantaquattro gol in 46 partite, tredici in dodici partite di Champions League. Il gol di ieri è arrivato dal dischetto, una esecuzione impeccabile. "È qualcosa che curo da tanti anni. Mi alleno molto sui rigori, è importante prendersi la responsabilità nei momenti decisivi e al Parco dei Principi l’ho fatto", ha dichiarato il calciatore al termine del match.

La verità è che questo Kane oggi segna con una media degna dei migliori Messi e Cristiano Ronaldo. I due alieni del calcio contemporaneo che hanno monopolizzato la scena per oltre quindici anni nelle loro stagioni migliori hanno raggiunto anche quota 60 gol. CR7 nell'annata 2014/15 arrivò fino a 61. Per sei anni consecutivi ha superato quota 50 reti stagionali proprio come quel Messi che un anno - stagione 2011/12 - arrivò addirittura a 73.

Quest'ultimo sembra di fatto l'unico record oggi non attaccabile da Kane, da un calciatore che vincerà a mani basse la Scarpa d'Oro 2026. E dire che quando il Bayern Monaco nell'estate 2023 lo acquistò per 100 milioni di euro più bonus fece storcere il naso a non pochi tifosi e addetti ai lavori. Sembravano troppi per un giocatore che aveva appena tagliato il traguardo dei trent'anni, che fino a quel momento aveva legato tutta la sua carriera al Tottenham senza riuscire a vincere nulla.

Quasi tre anni dopo i fatti però stanno dando ragione al Bayern e al centravanti inglese. Perché i bavaresi quest'anno possono vincere tutto, hanno già festeggiato il secondo Meisterschale consecutivo con Kane sempre grande protagonista e autore fin qui di 136 gol complessivi in meno di tre stagioni. Dall'altro lato invece gli spurs hanno iniziato una rapida discesa dopo la perdita del loro faro e quest'anno rischiano addirittura una clamorosa retrocessione in Championship.