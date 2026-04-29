Lazio, che maturità Motta: "I 4 rigori parati? Di quella serata ripenso agli errori"

Alla faccia della maturità. Edoardo Motta ha 21 anni ed ha vissuto da pochi giorni una serata che può avergli cambiato la carriera. Ma ripensando ai 4 rigori parati all'Atalanta in semifinale di Coppa Italia, non sembra essersi montato la testa. Anzi: "Cosa mi rimane di quella notte? Penso agli errori che ho fatto. A quello che ci poteva costare la finale, il gol che poi è stato annullato, ma sarebbe stato decisivo per l’eliminazione", le sue parole in una intervista rilasciata a Tuttosport.

Una serata da eroe, ma lui ripensa alle cose da migliorare: "È più forte di me, io sono così: lavoro sempre per migliorarmi", spiega. La tranquillità è il suo marchio di fabbrica, come spiega lui stesso: "Come ho dormito prima della semifinale? Benissimo. Anzi , anche nel pomeriggio ero riuscito a rilassarmi per qualche ora. Il mio problema è tentare di dormire dopo una partita! L’adrenalina è sempre troppo forte", rivela.

Tranquillità vissuta anche durante i rigori: "Potrà sembrare strano, ma io avevo dentro di me una calma assoluta. Questa è la mia forza", assicura. Sui segreti per le parate realizzate, aggiunge: "Avevo studiato con i preparatori tutti i particolari dei possibili rigoristi nerazzurri. Era nascosto tutto in un bigliettino, che avevo messo dentro la borraccia che porto sempre con me. L’ho nascosto in un asciugamano perché non volevo che qualcuno lo vedesse. Adesso me lo tengo sul comodi- no come ricordo".