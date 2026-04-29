Josep Marttinez sorpassa... Vicario. L'Inter riflette sulle gerarchie in porta

Cambiano le gerarchie per la porta dell'Inter in vista dell'anno prossimo? Presto per dirlo, ma dei primi segnali sono arrivati dalla sfida vinta dall'Inter contro il Como, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Secondo il Corriere dello Sport l'ottima risposta data da Josep Martinez con i lariani avrebbe consentito all'estremo difensore spagnolo di effettuare un sorpasso. Non solo su Yann Sommer, ma anche su... Guglielmo Vicario. La dirigenza nerazzurra infatti si starebbe orientando maggiormente sulla possibilità di dare una chance allo spagnolo non solo per le ottime prestazioni recenti, come quella in Coppa Italia contro il Como, ma soprattutto per la maturità e l'impegno dimostrati nel lavoro quotidiano ad Appiano Gentile.

Martinez ha vissuto una stagione complessa a causa di una nota vicenda extra-calcistiche, quella legata ad un incidente stradale avvenuto lo scorso ottobre, ma ha sempre ricevuto il sostegno del club e ha risposto con parate decisive quando chiamato in causa.

Oltre alle valutazioni tecniche, la promozione dell'ex Genoa risponderebbe a una precisa strategia economica: affidarsi a un portiere già presente in rosa permetterebbe all'Inter di investire il budget di mercato su altri reparti che necessitano di interventi più urgenti. Il piano potrebbe prevedere dunque di affiancare a Martinez un vice di provata esperienza che possa garantirgli copertura. Magari lo stesso Sommer, ipotesi che è stata valutata. Altrimenti prendendolo dall'esterno.