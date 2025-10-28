Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Si chiama Juric, per molti è già l'X-Man: anche l'Atalanta è afflitta dalla pareggite

© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 23:30
Dimitri Conti

Si chiama Ivan Juric, è l'allenatore dell'Atalanta ma in molti cominciano a pensare che sia un X-Man, una specie di supereroe con il potere del pareggio prolungato. Sì, perché per la Dea con l'1-1 contro il Milan è arrivato il settimo pari in nove partite di campionato, con però la squadra nerazzurra che riesce allo stesso tempo a mantenere la palma di unica squadra ancora imbattuta nella Serie A attuale, per quanto ancora non nelle posizioni di vertice assoluto.

Sono però cinque adesso le partite pareggiate di fila dalla squadra di Juric. La sfida dell'Atalanta contro il Milan, comunque, da diversi punti di vista può soddisfare il tifoso atalantino, più che deluderla per l'appuntamento con la vittoria ancora da rimandare. Casomai può esserci qualche rammarico per aver concluso un primo tempo in stile monologo soltanto sul pari, calando poi inevitabilmente sul tono fisico e lasciando spazio alla reazione rossonera.

Per Juric voto 6 nelle pagelle di TMW di Atalanta-Milan 1-1. Con la seguente motivazione a corredo: "Citando Carnesecchi, i giri della sua Atalanta sono certamente più alti rispetto alle ultime gare (soprattutto nel primo tempo). La lucidità sotto porta, però, non migliora e alla fine arriva l'ennesimo pareggio".

