Live TMW Atalanta, Brescianini: "Abbiamo giocato bene. Ruolo perfetto? Sono pronto a tutto"

Marco Brescianini, calciatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Milan nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore nerazzurro presso lo stadio di Bergamo.

Come hai visto la partita oggi?

"E' stata una gara difficile dove bisognava cercare l'imbucata giusta contro una squadra che ha giocato bene. Sicuramente è una prestazione buona, e da domani pensare alla prossima partita cercando di portare a casa i tre punti".

Qual è il ruolo con cui ti ritrovi più a tuo agio?

"Cerco sempre di seguire il mister. Io mi sento un centrocampista in un centrocampo a 2, posso giocare anche più avanti, ma io mi metto sempre a disposizione della squadra".

Cosa c'era nell'abbraccio ad Ademola Lookman?

"Quando gli attaccanti non segnino penso che si debbano sempre togliere un peso. Stasera fortunatamente è riuscito a segnare, e nell'abbraccio c'era la voglia di ribaltare la partita. Abbiamo chiuso il Milan nella loro metacampo, e quindi sono soddisfatto".

Ci sono stati gli elogi del mister in conferenza: quanto è importante rientrare nelle rotazioni?

"Sono contento delle sue parole. I suoi elogi mi aiutano a fare meglio, poi è chiaro che il nostro obiettivo è sempre quello di farsi trovare pronti a tutto".

Com'è stata l'intesa giocando con tre centrocampisti?

"Certo. Volevamo togliere la loro fonte di gioco (Modric ndr), però abbiamo lavorato bene tra inserimenti e copertura: creando un buon equilibrio".