Live TMW Atalanta, Juric: "Sono soddisfatto della prestazione. Lookman? Mi piace la sua mentalità"

22:43 – Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Milan nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso lo stadio di Bergamo.

E' questa la vera Atalanta stasera considerando l'approccio?

"Sono molto soddisfatto di quello che ho visto stasera: la squadra ha giocato bene".

Come mai la scelta di non utilizzare sia Scamacca che Krstovic?

"Penso che i cambi che ho fatto siano stati giusti: la ritengo una scelta azzeccata per come è andata la partita".

Come giudica la prestazione di Lookman?

"Stasera l'ho visto molto bene. Sta giocando sempre e sta trasmettendo una mentalità pazzesca durante la partita: non solo ha fatto goal, ma anche aiutato molto la squadra. Durante gli allenamenti s'impegna sempre al massimo, e in campo crea sempre qualche occasione".

Come sta De Roon?

"E' un problema al nervo, non muscolare: speriamo di riaverlo presto".

Pasalic ormai è perno del centrocampo: come giudica la sua prova?

"Dipende sempre da avversario ad avversario. Indipendentemente dal ruolo, Mario per noi è una grande garanzia che da tanta intensità alla squadra: l'ho considero un centrocampista totale".

Come giudica la prestazione dell'Atalanta?

"Abbiamo giocato molto bene. Siamo stati anche sfortunati nel goal del Milan con quella deviazione di Ederson. Nel secondo tempo la Dea non era così dominante rispetto al primo, considerando anche la stanchezza della squadra. Ho fatto dei cambi dove ho notato anche una bella prova di Brescianini e Musah. Nel finale abbiamo anche sfiorato il goal".

Brescianini può scalare le gerarchie?

"Sta dando la miglior risposta possibile. Avevamo altre soluzioni, ma ha fatto bene: se continua così avrà grandi opportunità. Non ci son gerarchie a centrocampo, e Marco si sta impegnando alla grande e sicuramente potrà giocare ancora".

Come giudica la prestazione di Ahanor?

"Sta crescendo molto bene. Certo, ha avuto due occasioni pazzesche dove poteva fare goal. Tuttavia sta avendo dei margini di miglioramento importanti".

Come sta vedendo l'Atalanta nelle ultime partite considerando anche la squadra dal punto di vista fisico?

"Per noi è fondamentale che certi giocatori possano crescere. L'Atalanta deve recuperare tutta la rosa, ma abbiamo fatto delle partite di alto livello. Ora serve soltanto mantenere la calma e fare bene".

Dove si può migliorare davanti?

"Noi stiamo dimostrando la giusta mentalità e dobbiamo continuare così. Sicuramente bisognerà sbloccarsi in attacco per cercare anche di vincere certe partite. E' giusto mantenere l'equilibrio nelle analisi: abbiamo creato tanto e concesso poco agli avversari".

23:35 - Termina la conferenza stampa di Juric