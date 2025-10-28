Atalanta, Lookman torna al gol: "Quello che conta è aiutare la squadra a vincere"
L'attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Milan chiuso sull'1-1 e valido per la 9^ giornata di Serie A.
Quanto era importante per te segnare?
"Speriamo di poter entrare ancora di più in condizione, è bello essere disponibile e adesso dobbiamo crescere".
E' la note che ti fa essere definitivamente felice all'Atalanta?
"Quello che conta, alla fine, è aiutare la squadra a vincere la partita".
