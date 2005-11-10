De Rossi: "A Firenze ringraziano Vanoli, al Genoa fatte cose simili. Mi sono schiaffeggiato le mani"

"Ha significato tanto la vittoria contro la Fiorentina perché poi noi siamo legati ai risultati". Daniele De Rossi è onesto nella sua analisi a due giorni dal match contro la Roma e spiega: "Per il Genoa quella è una partita vinta meritatamente, ma nella stessa gara gli episodi hanno girato a nostro favore, mentre contro il Frosinone l’approccio è andato benissimo, ma ci sono stati episodi sfavorevoli. Io sono responsabile dei risultati e della classifica del Genoa".

C'era qualcosa che le dava fastidio?

"Avevamo bisogno di essere felici nel nostro stadio. Parlare che non si vinceva dalla gara di Pisa mi disturbava, a parte il fatto che per tre mesi non si è giocato. Vanoli a Firenze viene sempre ringraziato per quanto ha fatto l’anno scorso e noi abbiamo fatto una cosa simile. Per le voci mi sono volontariamente estraniato, mi sono schiaffeggiato le mani quando volevo entrare su un social, perché poi le critiche venivano da lì. Ho girato la città e non ho percepito negatività, astio e rancore, ma solo parole di sostegno e incitamento e questo me lo ricorderò per sempre".

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