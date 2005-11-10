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Ravenna, Soleri: "Estate complicata con lo Spezia. Loro favoriti, ma vogliamo vincere"

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 18:04Serie C
15.10.2026 18:04Serie C
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L'attaccante romagnolo torna sull'addio ai liguri: "Non c'era possibilità di rimanere. Scelto Ravenna per il progetto ambizioso e per il mister"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Fra i diversi ex che saranno protagonisti del big match del Girone B di Serie C fra Ravenna e Spezia c’è sicuramente l’attaccante Edoardo Soleri che con i liguri ha segnato sei gol in 46 presenze prima di salutare appena prima della chiusura estiva del mercato per poi ripartire dal Ravenna: “Mi aspetto una gara fra due squadre forti, loro sono i favoriti per la promozione diretta. Sarà una gara aperta ed equilibrata, avremo il sostegno dei nostri tifosi e vogliamo vincere”.

Sull’estate complicata

Il classe ‘97 dalle colonne del Corriereromagna.it, ha parlato della scelta di cambiare maglia nel corso dell’ultimo mercato: “Ho vissuto un’estate complicata. Lo Spezia mi aveva detto chiaramente che non c’erano possibilità di rimanere e diverse offerte non si sono concretizzate. La scelta Ravenna è stata facile, conoscevo l’allenatore e il progetto è molto ambizioso”.

Sulle sue condizioni fisiche

Soleri infine si sofferma sui problemi fisici che lo hanno condizionato negli ultimi anni spiegando che il peggio è passato: “Con l’ultima operazione ho risolto ogni problema e mi sento bene, sono felice per il primo gol anche se non è servito. Non è stato semplice entrare in condizione, ma ora sono pronto e non vedo l’ora di giocare”.

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