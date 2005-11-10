Camarda titolare col Milan, era successo una sola volta. Con Fonseca allenatore

Camarda titolare col Milan, era successo una sola volta. Con Fonseca allenatoreTMW
Gaetano Mocciaro
Francesco Camarda torna a giocare una partita da titolare dopo 282 giorni. L'ultima volta fu con la maglia del Lecce, in una partita persa dai salentini contro la Roma per 0-2. Poi l'infortunio alla spalla, il lungo stop e il rientro a fine aprile dove ormai l'attaccante aveva perso il posto da titolare. giocando solo gli scampoli di gara.
Una sola volta titolare in rossonero, con Fonseca allenatore
Per l'ultima titolarità in maglia rossonera dobbiamo risalire alla stagione 27 aprile 2025 quando con la maglia del Milan Futuro ha giocato contro la Vis Pesaro nell'ultima giornata della stagione regolare. Per quel che riguarda però la prima squadra, soltanto una volta giocò dal 1': il 9 novembre 2024, con Paulo Fonseca allenatore, alla Unipol Domus di Cagliari, partita terminata 3-3 con il giocatore poi sostituito al 66' da Tammy Abraham.