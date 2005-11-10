Milan, Amorim lancia Camarda dal 1': "È pronto, sicuramente darà il suo contributo"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 18:15Serie A
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15.10.2026 18:15Serie A
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Il tecnico del Milan Ruben Amorim ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Europa League contro il Salisburgo.
Si è accorto del dna speciale del Milan in Europa?
"Sì, è sempre tutto speciale e loro sono speciali a San Siro come fuori casa. per noi è importante vincere ogni partita e farlo per i nostri tifosi".
Difesa a tre o a quattro?
"Per me non conta così tanto, dobbiamo solo giocare la partita".
Ha parlato con Tomori?
"Non particolarmente, io parlo con tutti. Si sta allenando bene, giocatore esperto. Pronto per giocare".
Camarda?
"Tutto normale, è a suo agio. Quando vesti la maglia del Milan è sempre speciale. Lui è pronto e sicuramente darà il suo contributo stasera".
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