Effetto De Zerbi, il Tottenham torna in zona salvezza. Gallagher: "È stato bravissimo"

Colpaccio del Tottenham, che vince 2-1 in casa dell'Aston Villa - quinta forza della Premier League - superando il West Ham e tirandosi fuori dalla zona retrocessione. Il centrocampista degli Spurs, Conor Gallagher, ha parlato ai microfoni di TNT Sports dopo il successo che ha ridato speranza alla squadra presa in mano in cattivissime acque da Roberto De Zerbi: "Siamo davvero contenti della prestazione e dei tre punti. È stata una serata perfetta, ma speriamo che sia solo l'inizio. Vogliamo continuare così per le ultime partite della stagione", le sue parole.

Sul suo gol, che è valso il vantaggio dopo pochi minuti, ha aggiunto: "È stato un bel gol. Sono davvero contento del mio primo gol. È sempre un sollievo segnare il primo gol e spero che ora ne arrivino altri".

Gallagher ha poi parlato dell'effetto avuto da Roberto De Zerbi: "Non posso che parlarne bene. È stato bravissimo. Tutti i giocatori della squadra lo hanno apprezzato; ti fa sentire benissimo. Tira fuori il meglio da ognuno di noi".

Infine sui tifosi, Gallagher ha spiegato: "I tifosi hanno passato un periodo davvero difficile in questa stagione, proprio come noi. Siamo tutti una cosa sola. Speriamo che questo possa essere l'inizio di qualcosa di grande".