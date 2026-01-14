Ufficiale Gallagher molla l'Atletico e torna in Premier: l'annuncio del Tottenham e la cifra spesa

Conor Gallagher torna in Premier League, ora è ufficiale. Dopo circa un anno e mezzo all'Atletico Madrid e un investimento da oltre 40 milioni di euro fruttato fino ad un certo punto, il classe 2000 fa dunque un passo indietro e si rimette in gioco al Tottenham. Il trasferimento avviene a titolo definitivo, per una cifra di 35 milioni di sterline.

Questo il comunicato degli Spurs: "Il Tottenham Hotspur è lieto di annunciare la firma di Conor Gallagher dall'Atletico Madrid, soggetta ad autorizzazione internazionale. Il venticinquenne nazionale inglese ha firmato un contratto a lungo termine con il Club.

Queste le prime parole del giocatore dopo la firma: “Sono così felice ed entusiasta di essere qui, facendo il prossimo passo nella mia carriera in un club fantastico. Volevo essere un giocatore degli Spurs e per fortuna il Club si sentiva allo stesso modo. È stato molto facile, è successo molto rapidamente e sono pronto per entrare in campo. So quanto siano fantastici i fan, sono davvero felice di far parte di questo club e voglio creare momenti e ricordi speciali insieme".

Il tecnico Thomas Frank, ha detto: “Conor è un centrocampista di alto livello, che abbiamo lavorato instancabilmente per aggiungere alla nostra squadra. È ancora giovane, quindi ha molto spazio per migliorare, ma ha anche un'enorme esperienza in tutta la Premier League, La Liga e con la squadra nazionale inglese. Conor ha capitanato diverse squadre, quindi porterà leadership, maturità, carattere e personalità nel nostro camerino, mentre la sua potenza di corsa, la capacità di premere e l'occhio per l'obiettivo ci rafforzeranno in un'area chiave del campo".