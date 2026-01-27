Udinese, si è sbloccato Zanoli: “Aspettavo questo primo gol da quando sono arrivato”

Prima di ieri sera, l’ultimo goal in serie A, con la maglia del Genoa, lo aveva segnato proprio contro l’Udinese. Ora Alessandro Zanoli è riuscito finalmente a sbloccarsi anche con i bianconeri. Ed è un primo gol molto importante, oltre che bello, visto che ha permesso ai suoi di tornare in vantaggio nella gara che stavano pareggiando contro il Verona prima che Davies mettesse il punto esclamativo con l’1-3 finale.

Zanoli lo ha commentato ai microfoni ufficiali dell’Udinese, al termine del match. Queste le sue parole: “Sono molto felice per questo mio primo gol con la maglia dell’Udinese. Lo aspettavo da tantissimo. Praticamente da quando sono arrivato. Ciò che mi rende ancora più felice, però, è aver conquistato i tre punti. Sono molto importanti perché ci allontanano dalla zona retrocessione e ci permettono di agganciare una squadra importante come la Lazio.

Adesso dobbiamo pensare alla Roma, che è un top club. Inizieremo fin da subito a lavorare per preparare una serie di partite complicate, come lo sarà anche quella successiva, su un campo difficilissimo come quello di Lecce”.