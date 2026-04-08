Barça-Atletico 0-2, Flick: "Non la nostra serata, ma fiero dei miei. C'era un rosso per loro"

Hansi Flick, tecnico del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della partita persa in casa contro l'Atlético Madrid per 0-2. Ecco le sue parole:

"Oggi non è stata la nostra serata. Sono stati molto fortunati. C'è stato il rosso contro di noi e siamo andati sotto. Avevamo giocato bene e sono fiero dei miei, perché anche con un giocatore in meno abbiamo fatto molto bene. Si poteva parlare anche di un rosso per l'Atlético perché al momento del rinvio del loro portiere, il loro difensore ha toccato palla con la mano. Era rigore chiaro e secondo giallo. Non è stato sanzionato, dobbiamo accettarlo ma non è una bella sensazione".

E ora, al ritorno?

"Per noi è importante mantenere la positività nella prossima partita. Abbiamo giocatori che possono decidere la partita, sappiamo che è dura ma daremo di tutto per centrare l'obiettivo".