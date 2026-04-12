Barcellona, Flick verso la Champions punge l'Atletico: "Non serve un miracolo per rimontare"

Il Barcellona non solo si è preso il quinto derby di fila contro l'Espanyol (4-1) ma ha anche dato una mazzata al campionato, creando una voragine tra sé e il Real Madrid di 9 punti. Hansi Flick, allenatore blaugrana, ha parlato al termine del match ieri in conferenza stampa, a partire dalla scelta di schierare comunque Yamal titolare e per tutti i 90 minuti in campo. A tre giorni dal ritorno di Champions contro l'Atletico: "Abbiamo dominato nel primo tempo e ci siamo portati sul 2-0. La cosa normale sarebbe stata dargli riposo, ma il risultato è rimasto molto in bilico fino alla fine".

Potrebbe esserci una preoccupazione in più per il tecnico del Barcellona, a ridosso della sfida europea da dentro-fuori e riguarda Gerard Martín, uscito all'intervallo per infortunio: "Quello di Gerard non sembra grave. Credo che potrà giocare martedì", ha tuttavia dichiarato Flick. "Penso stia bene, non è un infortunio importante". Ora dalla Liga si passa alla Champions: "Abbiamo gestito i minuti. La partita è stata diversa da ciò che ci aspettavamo. Abbiamo cambiato l'idea iniziale. Ci sono due giorni per recuperare, i giocatori sanno come fare. Siamo pronti e vogliamo dare loro battaglia là martedì".

Un messaggio ai tifosi: "Non abbiamo bisogno di un miracolo, abbiamo bisogno di fare una buona partita, e siamo in grado di farlo. Tutto è possibile. L'Atletico è fantastico, ma noi abbiamo una buona squadra e siamo capaci di riuscirci". Invece della corsa al titolo per LaLiga, che si è messa benissimo per il Barcellona, Flick non si scompone: "Non è ancora finita. Nove punti sono un buon margine, ma bisogna chiudere i conti", ha precisato l'allenatore tedesco. "Non possiamo scendere in campo con questo atteggiamento, non lo accetto. Finché non è fatta bisogna giocare al massimo, e anche dopo. Continueremo così, spero che potremo dimostrarlo martedì".

E ha aggiunto: "Non pensiamo in negativo, pensiamo in positivo. Abbiamo avuto infortuni, ci siamo ripresi... bisogna gestire tutto. Quanto ottenuto finora è fantastico. Ora vogliamo passare il turno in Champions", la missione predisposta. Salvo infine confermare: "Pensiamo di avere la qualità per vincere la Liga e anche la mentalità per farlo. Solo con la qualità non si vince nulla. Possiamo vincere LaLiga, ma non è ancora fatta".