Del Piero: "L'Inter ha fatto una gara nella media, oggi serviva di più. Juve? Impresa titanica"

Dalle frequenze di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha analizzato l’eliminazione dell’Inter in Champions League con il Bodo/Glimt: “Va sottolineato il fatto che il Bodo ha fatto una partita eccezionale, questo giocare di squadra ha fatto la differenza, insieme alla voglia e alla passione per questo sport. D’altra parte ovviamente c’è la compartecipazione dell’Inter: ha fatto troppo poco, è vero. Queste partite le vinci facendo qualcosa in più rispetto alla media. Oggi l’Inter ha fatto una partita nella media: spesso giocando così le porta a casa, ma oggi è andato tutto storto.

Devi fare qualcosa in più, devi andare sopra le righe e trovare il modo diverso rispetto a quello a cui sei abituato. C’erano ottantamila persone, è un attimo incendiare questo stadio. C’è molto disappunto, pensando ad andata e ritorno: quest’apparizione non dico spenta, ma senza quel qualcosa in più fa un po’ riflettere. Dispiace perché l’Inter aveva le armi per poter passare“.

Domani Juventus e Atalanta cercano altre imprese: “La Juve ha un’impresa titanica, molto più grande di quella dell’Inter. Penso he debba dare una risposta di orgoglio e vincere la partita, facendo una gara superiore. Deve darsi delle risposte, perché ultimamente ha perso diverse partite. C’è bisogno di una scintilla che faccia cambiare il trend, perché poi è difficilissimo che passino domani, anche se ce lo auguriamo tutti”.