Del Piero: "Per la testa e per la qualità: Yildiz ha meritato questo rinnovo"

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus nel commentare il Derby d'Italia fra Inter e Juventus si è soffermato anche su Kenan Yildiz:

"All'inizio su Spalletti qualche dubbio c'era. In estate fra l'altro si parlava di Inter dopo il no di Fabregas… Una delle forze dell'Inter oggi è il riuscire a mettere i tasselli al proprio posto, parlo anche della società. Se hai possibilità di organizzare per tempo e trovare soluzioni fai bene. E poi Chivu è stato bravo, perché questa Inter dà dimostrazioni di forza più importanti dello scorso anno. Ora spero perda qualche punto, altrimenti il campionato non si riapre. Il tutto senza vincere gli scontri diretti… In generale comunque sono anni che l'Inter ha la rosa migliore".

Lautaro e Yildiz i simboli tecnici e di leadership...

"Lautaro è un 9 in tutto e per tutto, negli anni ha trovato anche la capacità di cogliere l'attimo. Lui e Yildiz sono accomunati dalla testa, sono due ragazzi umili che sanno cosa vogliono, cercano di migliorare e si mettono in discussione. Per il turco la scelta di prendere la 10 è stata importante, dice agli altri che nonostante la giovane età lui c'è. Ha nelle corde un controllo orientato che fa la differenza ed è questo che fa la differenza, anche perché nella Serie A di oggi non esiste più. Con questi gesti lui prende quei mezzi metri sugli avversari che in certe sfide sono fondamentali".

Il recente rinnovo?

"Se lo merita per la testa che ha e per la qualità che ha. A me fa piacere vederlo con la 10 su questi palcoscenici, mi auguro che possa battere anche i miei record perché è così che deve andare. Con lui, come lo era con Dybala, può iniziare una storicità. Con i Tevez, giocatore che adoro, non puoi aprire un ciclo a lungo termine".