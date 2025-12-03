Il sogno (utopistico) di Del Piero: "Sarebbe perfetto avere tutti i Paesi al Mondiale"

Il campione del mondo Alessandro Del Piero ha concesso un'intervista ai canali ufficiali della FIFA per presentare il Mondiale del 2026, al quale anche l'Italia spera di partecipare: "Ciò che sarebbe perfetto sarebbe avere ogni Paese che gioca la Coppa del Mondo! Ma non è possibile... Penso che il nuovo formato sarà accolto bene, spero che vada davvero bene. Ci saranno sorprese - nazionali abituali e squadre al debutto - questo succede a ogni Mondiale, e ci sarà lo spirito unico che i Mondiali hanno, fatto di felicità, gioia, tensione, grandi emozioni, spirito competitivo, desiderio di vincere, la gioia di esserci, a seconda del Paese e della nazionalità in questione".

Sul suo consiglio ai partecipanti: "Spero che ogni giocatore ne tragga il più possibile, così come tutti i coinvolti: lo staff tecnico delle nazionali, gli organizzatori e i tifosi. Spero che lo vivano pienamente, e che porti loro molta felicità".