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Dele-Bashiru affonda la Juventus: 0-3 Lazio allo Stadium. Pioggia di fischi per i bianconeri

Lorenzo Di Benedetto
autore
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 22:32Serie A
18.10.2026 22:32Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Game, set and match. La Lazio chiude la partita definitivamente con il gol di Dele-Bahiru che mette il punto esclamativo su una prova di forza clamorosa dei biancocelesti. 0-3 all'89'.

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