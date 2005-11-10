Dele-Bashiru affonda la Juventus: 0-3 Lazio allo Stadium. Pioggia di fischi per i bianconeri
autore
Lorenzo Di Benedetto
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 22:32Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
18.10.2026 22:32Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Game, set and match. La Lazio chiude la partita definitivamente con il gol di Dele-Bahiru che mette il punto esclamativo su una prova di forza clamorosa dei biancocelesti. 0-3 all'89'.
Altre notizie Serie A
Oggi
23:59 Serie A
Luca Marchegiani: "Juve, problemi quando c'è da raccogliere. Gattuso ha fatto forte la Lazio"
23:57 Serie A
Lazio, Isaksen: "Vittoria fondamentale per noi, ma dobbiamo pensare di partita in partita"
23:54 Serie A
Bremer durissimo: "C'è chi si nasconde nelle difficoltà, Juve diversa da qualche anno fa"
23:49 Serie ALive TMW
Live TMWLazio, Gattuso: "Stiamo facendo qualcosa di incredibile ma la strada è lunga"
23:45 Serie A
Lazio, Gattuso: "I ragazzi ascoltano. Niente vie di mezzo, dobbiamo essere coraggiosi"