Delio Rossi: "Alla Lazio manca un Ciro Immobile. Italiano continua a crescere anno dopo anno"

Lazio-Bologna. Una sfida molto intrigante fra due squadre che puntano alle zone alte della classista: "Si affrontano due squadre in salute - ha esordito Delio Rossi nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport -. Il Bologna sta facendo molto bene, anche se ha perso l’ultima gara di campionato. Ma ormai è diventata una realtà importante del nostro calcio e può ancora migliorare. La Lazio è partita male per vicissitudini varie, ma adesso ha trovato il passo giusto ed è in crescita. Sarà un match molto equilibrato".

Una sfida nella sfida quella fra i due allenatori, Maurizio Sarri da una parte e Vincenzo Italiano dall'altra: "Per Sarri parla la carriera. Non è mai facile tornare in un posto dove si è fatto molto bene e ricominciare a farlo. Lui ci sta riuscendo. Italiano continua a crescere anno dopo anno. E’ partito dal basso ed ha sempre ottenuto grandi risultati. E sia lui sia Sarri lo hanno fatto con il gioco".

E oggi sarà anche il ritorno all'Olimpico di Ciro Immobile: "Alla Lazio manca un attaccante come lui. Ovviamente il Ciro giovane. Ma l’assenza di un centravanti che faccia tanti gol è una lacuna che hanno molte squadre in Serie A".