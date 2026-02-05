Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli, il dirigente sul futuro di McTominay: "Siamo preoccupati. Se si presenterà l'occasione..."

© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 22:27Serie A
Alessio Del Lungo

Nel corso di una trasmissione su TalkSport, Leonardo Giammarioli, Chief Global Business Development Officer della SSC Napoli, ha parlato del futuro di Scott McTominay, che ha attualmente il contratto in scadenza nel 2028: "Certo che siamo preoccupati. Ma alla fine, soprattutto lui, che è un ragazzo molto simpatico, merita di continuare a progredire. Forse non ora, forse non la prossima stagione, ma se in futuro si presenterà l'occasione giusta, se la sarà meritata".

L'esempio che cita è quello di una squadra tedesca: "Guardate lo Stoccarda, volevano tenere Nick Woltemade, ma quando arriva un'offerta del genere, non c'è molto che si possa fare, quando il giocatore vuole andarsene e i soldi sono tanti. È difficile per le squadre italiane: il campionato continua a perdere entrate. Stiamo cercando di migliorare ed essere competitivi".

Il dirigente spiega quanto sia complicato al giorno d'oggi trattenere i giocatori: "È difficile, non è stato facile prenderli (giocatori come McTominay e Gilmour), è ancora più difficile tenerli. Lavoriamo anche prendendo i giocatori e portandoli al livello successivo. Penso che l'ambiente Napoli sia adatto alla loro crescita e poi potremo crescere come club grazie al loro sostegno. Lo scouting è molto importante e penso che nel complesso l'ambizione di giocare per il Napoli, grazie all'eredità di Diego Maradona, sia enorme. Questa è un po' la nostra strategia: prendere giocatori che sono già maturi, ma non ancora a quel punto della loro carriera, e fargli fare il passaggio definitivo per diventare i migliori giocatori del mondo".

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
