Ufficiale Dennis Man lascia il Parma e la Serie A, il talento rumeno è un nuovo giocatore del PSV

Adesso è ufficiale, Dennis Man lascia il Parma e la Serie A per ripartire dall'Olanda: l'esterno rumeno è un nuovo giocatore del PSV Eindhoven.

Ecco quanto si legge nella nota dell'avvenuta cessione da parte del Parma: "Parma Calcio comunica che Dennis Man è stato ceduto a titolo definitivo al PSV Eindhoven. Un viaggio cominciato nel gennaio 2021 che lo ha portato a raccogliere 142 presenze, realizzando 28 reti e collezionando 17 assist: un viaggio lungo che lo ha visto protagonista nella promozione in Serie A e nella salvezza ottenuta nell’ultima stagione. A Dennis tutto il Club augura di continuare a raggiungere nuovi importanti successi nel suo percorso professionale".

Il Parma ha poi salutato la partenza di Man con destinazione Eindhoven anche con un breve post social: "Ti auguriamo il meglio per questa nuova avventura, Dennis Man".