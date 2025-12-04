Dennis Man, la notte migliore della sua vita con il Napoli. E un valore più alto del Parma

Un infortunio per aprirgli le porte dell'undici titolare. Dennis Man deve ringraziare lo stop a Ruben van Bommel, figlio d'arte che il PSV aveva acquistato per essere la prima scelta, finendo invece in panchina dopo l'esplosione dell'attaccante ex Parma. Ottimo a sfruttare la sua opportunità, con già quattordici presenze fra campionato e Champions, con 4 gol e 4 assist.

Il punto di partenza

Il primo anno di Kyle Krause, Dennis Man è il grande colpo di gennaio, pagato circa 13 milioni di euro dalla Steaua Bucarest. Non ha fatto sempre benissimo, con alti e bassi forse dovuti all'ambientamento e a una mancata comprensione del calcio italiano. Super protagonista nella promozione, i primi mesi in Serie A dell'anno scorso era quasi inarrestabile, salvo poi vedere un abbassamento del proprio rendimento in concomitanza con quello della squadra.

La cessione

Sono numeri interessanti per chi è stato acquistato per 8,5 milioni di euro durante la scorsa estate dai gialloblù, che aveva ricevuto altre offerte senza però riuscire a trovare una quadratura. Lo stipendio è più o meno lo stesso, da poco meno di 2 milioni annui, ma l'opportunità di giocare in Europa ha fatto la differenza.

Gli scenari di mercato

"Incredibile, penso sia la serata più bella della mia vita. Abbiamo meritato la vittoria e siamo felici". Le parole del rumeno dopo la sfida contro il Napoli in Champions League, vinta per 6-2, danno l'esatta dimensione di quello che sarà il suo futuro. A meno che non arrivino offerte irrinunciabili è destinato a rimanere al PSV Eindhoven.